Stuttgarter Zeitung: Vorentscheidung für Führungswechsel bei Verdi: Frank Werneke soll Frank Bsirske nachfolgen

Stuttgart (ots) - In der Gewerkschaft Verdi ist dieVorentscheidung über die Nachfolge des langjährigen VorsitzendenFrank Bsirske gefallen. Eine Findungskommission hat sich nachInformationen von "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten"(Mittwochausgabe) einhellig auf Frank Werneke als künftigen Cheffestgelegt. Der 51-Jährige ist seit 2003 stellvertretenderVorsitzender der Gewerkschaft. Als gleichberechtigte Vize werdenChristine Behle, Leiterin des Bundesfachbereichs Verkehr, und diebisherige weitere Stellvertreterin Andrea Kocsis vorgeschlagen, diezudem den Fachbereich Postdienste führt.Der Vorschlag soll im November vom ehrenamtlichen Gewerkschaftsratberaten werden, dessen sechsköpfiges Präsidium auch dieNachfolgesuche übernommen hatte. Gewählt werden muss der neueVorsitzende auf dem nächsten Bundeskongress vom 22. bis 28. September2019 in Leipzig. Die Zustimmung beider Organe gilt aber als Formalie.Auch Frank Bsirske - der seit 18 Jahren amtierende dienstältestedeutsche Gewerkschaftschef - wirbt dem Vernehmen nach intern dafür.Die Verdi-Beschäftigten werden seit Dienstag darüber informiert.Der baden-württembergische Bezirkschef Martin Gross bestätigte aufAnfrage den Beschluss der Findungskommission. DieLandesbezirksleitung freue sich über deren Vorschlag und unterstützeihn ausdrücklich, sagte er den beiden Stuttgarter Zeitungen. DieVorsitzende des Gewerkschaftsrates, Monika Brandl, hatte in denvergangenen Wochen mit allen Landesbezirksleitungen über dieBsirske-Nachfolge beraten. Dies spricht nach den Worten von Gross füreine gründliche Suche nach dem neuen Vorsitzenden.