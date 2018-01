Stuttgarter Zeitung: Vor der Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts: GEW-Chefin verlangt Streikrecht für alle Lehrer

Stuttgart (ots) - Die Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehungund Wissenschaft (GEW), Marlis Tepe, pocht darauf, dass künftig auchbeamtete Lehrer streiken dürfen. Ihre Gewerkschaft wolle nicht dasBerufsbeamtentum zerschlagen, sagte sie im Interview der "StuttgarterZeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Freitagausgabe). "Es gehtim Wesentlichen darum, ein Grundrecht für Beamte, das ihnen bishervorenthalten wird, durchzusetzen und das Beamtenrecht zumodernisieren." Das Bundesverfassungsgericht verhandelt über dasStreikverbot für Beamte am 17. Januar. Die GEW-Chefin forderte dasGericht auf, rechtliche Kollisionen in diesem Zusammenhang sowohlinnerhalb des Grundgesetzes als auch zwischen dem Völkerrecht und demdeutschen Recht aufzulösen.Das Treueverhältnis des Beamten gegenüber seinem Dienstherrn seizwar nach wie vor geboten, sagte Tepe. "Das muss aber nicht bedeuten,dass man nicht wie mit anderen Arbeitgebern auch dieArbeitsbedingungen aushandeln kann." Bisher habe es in Deutschlandnur selten Lehrerstreiks gegeben. Die GEW gehe mit dem Streikrechtverantwortungsvoll um. Sie informiere vorher und sorge fürRegelungen, damit den Schülern in der Regel keine wesentlichenNachteile entstehen. "Die Mitgliedschaft steht hinter unsererForderung nach einem Streikrecht", betonte die GEW-Chefin.Etwa 200.000 angestellte Lehrkräfte gibt es in Deutschland, dieohnehin streiken dürfen. Von einer Aufhebung des Streikverbots wärennach Angaben der GEW noch einmal 650.000 beamtete Lehrer direktbetroffen. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts wird im Laufe desJahres erwartet.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell