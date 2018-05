Stuttgarter Zeitung: Unruhe in Lokführergewerkschaft bei Betriebsratswahlen: Weselsky verteidigt Rauswurf von 200 GDL-Mitgliedern

Stuttgart (ots) - Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL)hat bei den Betriebsratswahlen die erhoffte deutliche Steigerungihrer Mandate verpasst. Während ihr Anteil bei der Deutschen Bahn AGnach vorläufigen Ergebnissen mit 333 Mandaten kaum verändert blieb,steigerte sich die GDL bei den "Nichtbundeseigenen Bahnen" auf 183Sitze. "Wir haben unser Ziel nicht erreicht - glasklar", sagte derVorsitzende Claus Weselsky der "Stuttgarter Zeitung" und den"Stuttgarter Nachrichten" (Samstagausgabe). Im Vorfeld hatte erverkündet, in allen Betrieben mit Zugbegleitern und Lokomotivführerndie Mehrheit der Betriebsratssitze anzustreben.Weselsky begründet das Ergebnis mit internen Querelen im Vorfeld:Um zu verhindern, dass GDL-Angehörige auf sogenannten freienWahllisten kandidieren, wurden insgesamt 200 aktive Mitglieder sowohlbei der Deutschen Bahn als auch bei "Nichtbundeseigenen Bahnen" ausder Gewerkschaft ausgeschlossen. Die Betroffenen hatten sich demnachauf GDL-Listen nicht angemessen vertreten gefühlt und freie Listengegründet. Darauf reagierte der GDL-Vorstand, was "großen Wirbel"auslöste, wie Weselsky sagt.Das dadurch entstandene Stimmensplitting habe die GDL-Listengeschwächt und dazu geführt, "dass wir keinen Zuwachs erzielen,sondern lediglich unsere Plätze verteidigen konnten". Dennochverteidigte er das Vorgehen des Gewerkschaftsvorstands als "absolutrichtig", denn GDL-Mitglieder sollten nur auf GDL-Listen kandidieren.Weselsky: "Wir schmücken uns nicht mit fremden Federn, sondern habendiejenigen, die uns aus Eigennutz gespalten haben, ausgeschlossen."Die Bildung freier Listen bei Betriebsratswahlen sei ein"Krebsgeschwür, an dem alle Gewerkschaften leiden". DieEntsolidarisierung greife mehr um sich, als ihm zuvor bewusst gewesensei.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell