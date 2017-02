Stuttgarter Zeitung: zu den Überschüssen in der Sozialkasse

Stuttgart (ots) - Es ist zwar überaus erfreulich, dass die guteBeschäftigungslage zu vollen Kassen führt. Sinnvoll ist auch, dassdie Politik dafür sorgt, dass Reserven für schlechtere Zeitenangelegt werden. Doch die große Koalition versteht unter derArbeitslosenversicherung eine Art Sparkasse. An die Entlastung derVersicherten denkt niemand. Das ist eine falsch verstandene Politik,die sich nach der Wahl rächen wird. Wenn hohe Finanzpolsterangesammelt werden, weckt dies immer die Begehrlichkeiten derParteien. Wo Geld vorhanden ist, wird es ausgegeben. Wie dasfunktioniert, zeigt sich in der Rentenpolitik. Schon zu Beginn derWahlperiode wurden hohe Ausgaben beschlossen. Das könnte sich in derArbeitslosenversicherung bald wiederholen.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell