Stuttgarter Zeitung: zu Trump und Comey

Stuttgart (ots) - Klar ist: Diese Geschichte wird der Präsidentnicht mehr los. Auch dürfte die Unruhe in Trumps Umfeld zunehmen.Dort gibt es kaum noch einen Mitarbeiter, der nicht gedemütigt wurde.Dass Trump dem angesehenen Spitzenbeamten Comey am Ende sogar nachMafia-Manier drohte, macht allen Lakaien im Weißen Haus überdeutlich,wie wenig sie sich auf die präsiale Gunst verlassen können. So wirdTrump am Ende genau das Gegenteil dessen bekommen, was er soverzweifelt zu erpressen versuchte: nicht mehr, sondern wenigerLoyalität.