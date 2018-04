Stuttgarter Zeitung: Nach Tarifabschluss im öffentlichen Dienst: Kommunale Arbeitgeber im Südwesten fordern Systemwechsel bei Tarifverhandlungen

Stuttgart (ots) - "Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst istinsgesamt relativ hoch - ansonsten hat er mehr Licht als Schatten",sagte Werner Wölfle, der Vorsitzende des KommunalenArbeitgeberverbandes (KAV) in Baden-Württemberg der "StuttgarterZeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Donnerstagausgabe).Für die Zukunft befürwortet der StuttgarterVerwaltungsbürgermeister wegen der unterschiedlichen Finanzkraft derStädte und Gemeinden einen Systemwandel in den Tarifverhandlungen:"Die Bandbreite ist viel zu groß und verändert sich selbst durcheinen moderaten Tarifabschluss nicht", sagte er. "Ich bin ein Freundvon Flächentarifverträgen - aber angesichts dieser zunehmendenSpreizung werden wir neue Antworten dazu brauchen."Demnach "werden wir bei den nächsten Tarifverhandlungen um eineDifferenzierung nicht herum kommen" - gemeint sind tarifpolitischeInstrumente, die armen Kommunen in Deutschland Abweichungen vomFlächentarif erlauben. "Damit müssen wir uns als Arbeitgeberbeschäftigen." Bisher sei dies in der bundesweiten Vereinigung derArbeitgeberverbände (VKA) auf Mitgliederebene noch nicht diskutiertworden. "Aber ich glaube, dass uns das beim nächsten Mal einholt."Nach Hochrechnung des KAV kostet der Tarifabschluss von Potsdamdie Kommunen in Baden-Württemberg etwa eine Milliarde Euro mehr überdie Laufzeit von 30 Monaten.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell