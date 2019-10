Stuttgarter Zeitung: Studie zum politischen Interesse in der Jugend

Stuttgart (ots) - Knapp 400 Seiten stark ist die neueShell-Jugendstudie, die Einblick in viele Bereiche des Lebens derZwölf- bis 25-Jährigen in diesem Land gibt. Es gibt viel Anlass zurSorge: Die Saat populistischer Verschwörungstheorien geht auchunter jungen Menschen auf. So glaubt etwa mehr als die Hälfte, dassdie Regierung der Bevölkerung gezielt "die Wahrheit" verschweige.Die Verfasser der Studie geben jedoch auch den Hinweis auf einGegenmittel: Je höher der Bildungsgrad ist, desto geringer ist dieAnfälligkeit für Populismus. Investitionen in Bildung sindInvestitionen in Demokratie.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell