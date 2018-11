Stuttgarter Zeitung: Streit um flexible Arbeitszeiten: CDU-Wirtschaftsministerin mahnt Grüne und DGB

Stuttgart (ots) - Im Streit der grün-schwarzen Landesregierung umeine Flexibilisierung der Arbeitszeiten hat Baden-WürttembergsWirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) denKoalitionspartner zum Einlenken aufgefordert: "Es gibt einen klarenAuftrag im Koalitionsvertrag", sagte sie der "Stuttgarter Zeitung"und den "Stuttgarter Nachrichten" (Montagausgabe). CDU und Grünehätten dort festgehalten, die Arbeitszeitflexibilisierung in denBlick zu nehmen. "Den Auftrag, hier einen Weg zu finden, nehme ichsehr ernst", sagte sie. Denn diese Frage treibe viele Branchen um."Auch der Ministerpräsident hat sich öffentlich schon früh zugunsteneiner Flexibilisierung positioniert", erinnert die CDU-Politikerin."Daher müssen wir die Debatte führen."Hoffmeister-Kraut peilt zur Durchsetzung ihrer Pläne eineBundesratsinitiative an. Da sei sie "seit Längerem im Austausch mitanderen Bundesländern". Dass das von ihr und der CDU-Fraktionausgehandelte Eckpunktepapier vor einer Einigung mit den Grünenbekannt wurde, bedauerte sie. "Mein Plan war, die Positionen derLandesregierung festzuzurren, bevor die öffentliche Diskussiongeführt wird", sagte die Ministerin. "Nun ist das Papier verfrühtöffentlich geworden." Die Eckpunkte seien "jetzt ein Vorschlag",signalisierte sie Kompromissbereitschaft. "Ich bin bereit, darüber zudiskutieren, keine Frage."Den Widerstand der Gewerkschaften in dieser Frage wiesHoffmeister-Kraut aber zurück: "Mit einer Blockadehaltung werden wirdie Zukunftsherausforderungen nicht lösen", sagte sie. "Man muss dochdie Realität betrachten und die Veränderungen der Arbeitsweltaufgreifen." Tarifliche Öffnungsklauseln würden natürlich ermöglicht.Es gebe ja heute schon so viele tarifliche Abweichungen und auchflexible Modelle in den Betrieben. "Die Tarifbindung nimmt allerdingsab - das Arbeitszeitgesetz ist hier der für alle Betriebe geltendeRahmen, der eingehalten werden muss", betonte sie.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell