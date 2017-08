Stuttgarter Zeitung: zu Stiftung Warentest prüft Kontogebühren

Stuttgart (ots) - Die meisten Menschen haben schon vor vielenJahren ein Konto eröffnet - zu Konditionen, die so inzwischen oftnicht mehr gelten. Denn viele Institute haben in den vergangenenJahren immer mal wieder an der Gebührenschraube gedreht. Es sinddiese schleichenden Veränderungen, bei denen Verbraucher denÜberblick verlieren. Die aktuelle Untersuchung der Stiftung Warentestlegt nahe, dass diese Verwirrung durchaus beabsichtigt ist. Zwar kannniemand verlangen, dass Banken Girokonten kostenlos zur Verfügungstellen. Dass Abhebungen an ohnehin vorhandenen Automaten einzelnabgerechnet werden, ist aber unverständlich. Gegen solche Auswüchsehilft nur der Kontowechsel.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell