Stuttgarter Zeitung: Spionage ist ein feindlicher Akt Erdogans Geheimdienstler benehmen sich wie die Agenten einer Bananenrepublik.

Stuttgart (ots) - Seit allgemein bekannt ist, dassUS-Geheimdienste auch vor Spionage in Deutschland nichtzurückschrecken, ist es schwer, die Grenze zwischen Freund und Feindzu ziehen. Ungeachtet dieser prinzipiellen Ungewissheit kann keinZweifel daran bestehen, dass es sich um einen feindlichen Akthandelt, was über die türkische Spitzelbehörde MIT ruchbar wird. Siewollte Personen in der Bundesrepublik ausspionieren, die ihrverdächtig erscheinen, und sich dabei auch noch der Hilfe deutscherSicherheitskräfte bedienen. War das dumm oder dreist? Oder beides?Dem Erdogan-Regime erscheint inzwischen offenbar alles legitim, wasden eigenen Machtinteressen dienen könnte. Wie unverfroren,vielleicht auch stümperhaft seine Agenten dabei zu Werke gehen, zeigtdie Erwartung, auf Kumpanei unter Geheimdienstkollegen zu vertrauen.Die Reaktion auf deutscher Seite lässt erkennen, dass es dochUnterschiede zwischen einer Bananenrepublik und einem Rechtsstaatgibt. Besonders infam ist, dass die Spione aus Kleinasien auchAbgeordnete im Visier hatten. Wer als Auslandstürke so erfährt, wiewenig Respekt der neue Pascha demokratischen Instanzen und deneigenen Landsleuten entgegenbringt, wird hoffentlich erkennen, dasses darauf nur eine Antwort geben kann: "Nein" zu seinenAllmachtsansprüchen.