Stuttgarter Zeitung: Schwarzarbeit und Mindestlohn: Zoll verstärkt den Kontrolldruck auf die Gastronomie in Baden-Württemberg

Stuttgart (ots) - Gegen den Bundestrend werden inBaden-Württemberg mehr Betriebe vom Zoll kontrolliert: Waren es imersten Halbjahr 2017 noch 3273 Betriebe, darunter 455 aus demGastgewerbe, so wurden bis Juni dieses Jahres 3438 Betriebe (plusfünf Prozent) und 755 aus dem Gastgewerbe (plus 66 Prozent)überprüft. Gleichzeitig ist die Zahl der Ermittlungsverfahrenaufgrund nicht gezahlter Mindestlöhne von 262 auf 215 insgesamt undvon 62 auf 42 Verfahren im Gastgewerbe gesunken. Diese Zahlen nanntedie Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) der "StuttgarterZeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Montagausgabe).Dem neuen NGG-Chef Guido Zeitler reichen diese Fortschritte nochnicht aus: "Baden-Württemberg liegt bei den Kontrollen zwar über demBundesdurchschnitt", sagte er den Zeitungen. Trotzdem müsse einBetrieb im baden-württembergischen Gastgewerbe lediglich alle 20Jahre mit einer Visite der Finanzkontrolle Schwarzarbeit rechnen."Der geringe Kontrolldruck kann den einen oder anderen Gastwirt oderHotelier dazu verleiten, es mit dem Mindestlohn, der Schwarzarbeitoder der illegalen Beschäftigung nicht so genau zu nehmen", warnteer. Bundesweit sei die Kontrolldichte noch geringer: Dort werde jedesder 2,2 Millionen Unternehmen statistisch gesehen nur alle 40 Jahrevom Zoll überprüft - somit sei die Abschreckung nicht groß genug.Der Gewerkschaftsvorsitzende kritisierte zudem den Vorstoß derCDU-Fraktion im baden-württembergischen Landtag, eineBundesratsinitiative zur Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes aufden Weg zu bringen. Die Anhebung der Höchstarbeitszeit von zehnStunden pro Tag ist eine alte Forderung des Deutschen Hotel- undGaststättenverbandes (Dehoga). "Das ist ein Irrsinn", rügt Zeitler."Wir streiten über die Verlängerung von Lebensarbeitszeiten, und derDehoga redet offensiv von einem großen Fachkräftemangel in derBranche." Zugleich wolle er aber seine Rahmenbedingungenverschlechtern. "Wer so eine Branchenpolitik macht wie unser Verband,der hat noch nicht wirklich begriffen, wohin die Entwicklung dagerade geht."