Stuttgarter Zeitung: Ein Schritt nach vorne / Der neue kolumbianische Präsident steht einer starken Opposition gegenüber. Das ist gut für das Land.

Stuttgart (ots) - Der Wahlsieger Iván Duque hat nicht die Panzeraus den Kasernen geholt und den Friedensvertrag in der Luftzerrissen. Stattdessen schlug der neue rechtskonservative PräsidentKolumbiens in seiner Siegesrede versöhnliche Töne an. Er werde allesversuchen, das Land zu einen, versprach der Jurist vor seinenjubelnden Anhängern. Kolumbien hat am Sonntag allen Unkenrufen zumTrotz bei seinem Versuch, die Narben des bewaffneten Konflikteshinter sich zu lassen, einen Schritt nach vorne gemacht. Es waren diefriedlichsten Wahlen seit Jahrzehnten. Der Chef der inzwischenentwaffneten Farc-Guerilla gratulierte den ideologischen Todfeindenvon einst zum Wahlsieg. Das wäre früher undenkbar gewesen. Und dasgute Ergebnis des Linkskandidaten Gustavo Petro dürfte die Geburteiner neuen rot-grünen Gegenbewegung sein. Mit einem stabilenWahlergebnis und einer starken Opposition wird das südamerikanischeLand seinen langsamen, aber stetigen Aufstieg fortsetzen.