Stuttgarter Zeitung: SPD fordert Sondersitzung des Verteidigungsausschusses zum Skandal in der Kaserne Pfullendorf

Stuttgart (ots) - Im Skandal um Misshandlungen in einerPfullendorfer Ausbildungskaserne rügt der verteidigungspolitischeSprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Rainer Arnold, dieKommunikationsstrategie von Verteidigungsministerin Ursula von derLeyen (CDU). "Wieder einmal wurde das Parlament nicht rechtzeitiginformiert, obwohl die Fakten schon seit einiger Zeit bekannt waren",sagte Arnold der "Stuttgarter Zeitung"/den "Stuttgarter Nachrichten"(Montagausgabe).Arnold und die anderen Obleute des Verteidigungsausschusses sindam Freitagnachmittag demzufolge erst kurz nach Veröffentlichung desersten "Spiegel Online"-Berichts vom Generalinspekteur Volker Wiekerschriftlich informiert worden. Arnold spricht sich nun für eineSondersitzung des Verteidigungsausschusses aus. "Da sollte sich dieKoalition nicht von der Opposition jagen lassen", sagte er.Arnold forderte zudem, dass in den Standort Pfullendorf"reingeleuchtet" werde. Er sei im vorigen Sommer in derStaufer-Kaserne gewesen und habe das Gefühl gehabt, "dass dort nichtgut und verantwortungsvoll geführt wird". Den Besuch beim jetztabgelösten Kommandeur, Oberst Thomas Heinrich Schmidt, habe er zuvorerzwingen müssen. Schmidt habe auch "mit massivem Druck und Tricksunterlaufen, dass ich die Personalvertretung unter vier Augensprechen kann". Dies sei "ganz merkwürdig" gelaufen. "Ich bin imBewusstsein gegangen: Irgendetwas läuft da nicht gut, hatte aberkeine Fakten."Die Verteidigungsministerin müsse nun "sauber aufklären,strafrechtlich Relevantes weiterhin zur Anzeige bringen und in demLaden aufräumen", forderte Arnold. "Soldaten mit einem sogravierenden Fehlverhalten dürfen keinen Platz mehr in der Truppehaben." Strukturell müsse sie "die Verantwortung in die Köpfe derSoldaten bringen, dass sie sich beim Wehrbeauftragten oderübergeordneten Vorgesetzten melden, wenn etwas aus dem Ruder läuft".Diese Geisteshaltung gehöre zu einem Staatsbürger in Uniform. "Hierwurde erduldet und nichts gesagt."