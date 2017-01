Stuttgart (ots) - Die baden-württembergische SPD-Chefin LeniBreymaier wirft Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vor,in der Sicherheitsdebatte "jetzt rechts außen gelandet" zu sein, wiesie im Interview von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten(Freitag) sagte. Kretschmann hatte jüngst zur Abschiebehaft vonGefährdern gesagt: "Wir sind bereit, dabei notfalls an die Grenzendes verfassungsrechtlich Möglichen zu gehen." Breymaier zeigte sich"überrascht" von den Grünen, weil es eher CDU-Politik sei, die dagemacht werde. "Die Grünen nehmen das klaglos hin."Der Staat müsse wehrhaft sein, betonte die Landesvorsitzende."Aber nach Anschlägen immer gleich das nächste Gesetz zu fordern, indem dann steht, was man sowieso immer schon machen wollte, bringtwenig." Die Abschiebung von Flüchtlingen nach Afghanistan sieht siekritisch, weil eine Ausweisung in sichere afghanische Gebiete schwerzu bewerkstelligen sei.Für den Bundestagswahlkampf der Sozialdemokraten nannte Breymaierzwei klare Vorgaben:. "Wir werden niemals mit der AfD koalieren, undwir wollen keine Fortsetzung der Großen Koalition mehr." Mit CDU undCSU könne man nichts Großes mehr in Sinne der SPD zustande bringen -"keine Bürgerversicherung, keine vernünftige Rentenreform, keinestärkere Besteuerung der Großverdiener und wirklich Vermögenden".Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell