Stuttgarter Zeitung: SPD-Landeschefin Breymaier: Autoindustrie hat sich zu wohl gefühlt

Stuttgart (ots) - Die baden-württembergische SPD-Landeschefin LeniBreymaier geht mit der Autoindustrie hart ins Gericht. Alle hättenihren Anteil am Vertrauensverlust von Politik und Unternehmen in derAbgaskrise - "zu allererst die Manager der Automobilkonzerne", sagtesie im Interview von "Stuttgarter Zeitung" / "StuttgarterNachrichten" (Montagausgabe). Es sei Kanzlerin Angela Merkel (CDU)gewesen, die den Begriff der "marktkonformen Demokratie" geprägthätte. Alle hätten von dem Wohlgefühl der Automobilindustrie an denStandorten bisher ganz gut gelebt. "Die Frage ist, ob sie sich zuwohl gefühlt hat und ob die Wege zwischen den politischVerantwortlichen und der Industrie zu kurz sind", sagte Breymaier."Die Verflechtungen sind eng." Wenn dies zu Lasten von Umwelt undVerbrauchern gehe oder wenn man sich durch aktive Manipulationenillegal verhalten habe, dann sei das nicht mehr tolerabel. Das bringedie ganze Branche in Verruf und Arbeitsplätze in Gefahr. "Ich will,dass sich die Autoindustrie in Baden-Württemberg weiterhin wohlfühlt, aber die Spielregeln müssen eingehalten werden", mahnte dieSPD-Landeschefin.Breymaier verteidigte zudem die Forderung von SPD-SpitzenkandidatMartin Schulz nach einer europaweiten Quote für Elektroautos. "Wirbrauchen mehr Druck und klarere gesetzliche Regeln", sagte sie.Außerdem solle diese Quote nicht direkt für die Autobauer gelten,sondern für Neuzulassungen. "Das wird ein Anreiz sein, sich eine guteMarktposition zu sichern." Ferner sollten weitere Kaufanreize dazuführen, Autos mit Elektroantrieb zu kaufen. "Ohne ehrgeizige Zieletut sich da einfach zu wenig", monierte sie.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell