Stuttgarter Zeitung: SPD-Landeschef Stoch hält Eisenmann für ungeeignet

Stuttgart (ots) - Noch vor der Kür der CDU-Spitzenkandidatin fürdie baden-württembergische Landtagswahl 2021, Susanne Eisenmann, gehtdie SPD zum Angriff über. Er traue ihr das Amt derMinisterpräsidentin nicht zu, sagte SPD-Landeschef Andreas Stoch der"Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten"(Samstag-Ausgabe). "Ich nehme sie seit drei Jahren als ziemlichideen- und konturlos wahr." In inhaltlichen Fragen bleibe sie schonals Kultusministerin "extrem an der Oberfläche". Am stärksten seiennoch die Misserfolge wie bei der Bildungsplattform Ella aufgefallen.Zu Tage gefördert habe sie auch einen sogenanntenQualitätssteigerungsprozess, der ursprünglich kein Geld kosten sollteund jetzt einen zweistelligen Millionenbetrag verschlinge. Nebenbeisei eine Ministerialdirektorin über die Wupper gegangen. "All dasfinde ich weder fachlich noch persönlich sonderlich überzeugend",betonte Stoch.Auf die Frage, ob er selbst als Spitzenkandidat der SPD antretenwolle, habe die Entscheidung in der CDU keinen Einfluss. "Für die SPDmuss entscheidend sein, was für uns selbst die richtige Aufstellungist", sagte Stoch. Er sehe zwischen Innenminister Thomas Strobl undSusanne Eisenmann auch "keine himmelweiten Unterschiede". Stroblhätte im eigenen Lager die größeren Probleme gehabt, Akzeptanz alsSpitzenkandidat zu finden. "Was er jetzt als selbstlos verkauft, isthalt eine Notentscheidung, weil er sich so zwei Jahre Burgfriedenerkauft", betonte der Sozialdemokrat. "Er wäre wohl nichtstellvertretender Ministerpräsident geblieben, wenn er an dieserStelle nicht nachgegeben hätte."Die inhaltlichen Auseinandersetzungen zwischen CDU und Grünenwürden sich dadurch in keiner Weise erledigen. "Eisenmann wird jetztumso mehr schauen, sich nicht in eineFriede-Freude-Eierkuchen-Stimmung mit den Grünen zu begeben." Siewerde versuchen, der CDU ein Stück weit mehr Eigenständigkeit zuverschaffen - was Strobl bisher schon erfolglos versucht habe. "DasGanze geht auf Kosten der Regierungsfähigkeit", befürchtet Stoch.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell