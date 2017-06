Stuttgarter Zeitung: zu den Renten-Plänen der SPD

Stuttgart (ots) - Ziel der SPD ist, das Rentenniveau zu halten.Was wohlmeinend klingt, ist sündhaft teuer. Weil aber zugleich dieBeiträge zur Rentenversicherung einigermaßen stabil bleiben sollen,plant die SPD mit jährlichen Steuerzuschüssen von bis zu 16Milliarden Euro. Es ist klar, worauf dies vor dem Hintergrund allder anderen Versprechen hinauslaufen wird. Wer Schulen und Straßensanieren, Breitbandnetze ausbauen, Beitragsfreiheit der Bildung vonder Kita bis zum Studium versprechen und die Renten auf heutigemNiveau halten will, der wird, Milliardenüberschüsse hin oder her, umeines nicht umhin kommen: Steuererhöhungen. Die Gretchenfrage istnun: In welchem Ausmaß?Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell