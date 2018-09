Stuttgart (ots) - Der Vorsitzende des DeutschenGewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, macht Politik undWirtschaft für die zunehmende Aggressivität der Gesellschaft imöffentlichen Raum mitverantwortlich. Die Ursachen der alltäglichenGrenzüberschreitungen seien vielschichtig. "Dass der Staat überJahrzehnte in vielen Bereichen öffentliche Güter schlicht zu Todegespart hat, trägt viel dazu bei", sagte er der "Stuttgarter Zeitung"und den "Stuttgarter Nachrichten" (Montagausgabe).Auch in der Politikersprache zeigt sich eine wachsende Verrohung.Die Äußerung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), Migrationsei die "Mutter aller politischen Probleme", habe ihm "wieder einmalbewusst gemacht, wie gedankenlos und leichtfertig einige politischePersönlichkeiten mit Sprache umgehen und damit letztendlichRessentiments fördern", kritisierte der DGB-Vorsitzende. "Das kannauch in aggressives Verhalten oder gar Gewalt münden."Ähnlich sei in der Wirtschaft "etwas aus den Fugen geraten".Infolge des Dieselskandals sollten die Bürger für Fehler anderergeradestehen, Banken würden mit unvorstellbaren Milliardensummengerettet, und Unternehmensvorstände hätten Rentenansprüche von 3000Euro am Tag. "Solche Meldungen tragen zur Verunsicherung und zumAuseinanderdriften der Gesellschaft bei", sagte Hoffmann. "Es gibt soetwas wie ein Ohnmachtsgefühl und Kontrollverlust."Am vorigen Freitag hatte der Gewerkschaftsbund gemeinsam mitArbeitgebern, Religionsgemeinschaften, dem Sportbund und anderenVerbänden die Mitmach-Initiative "Deutschland #vereint" gestartet. Esgebe ein hohes Maß an zivilgesellschaftlichem Engagement für Courage,gegen Gewalt und Hass. "Dass die Mehrheit der Bevölkerung da täglicheinen hohen Einsatz zeigt, geht mir zu sehr unter", sagte Hoffmann."Diesen Menschen wollen wir mit unserer Initiative eine Bühnebieten."Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell