Stuttgarter Zeitung: Parlamentswahlen - Die Schweíz wird grün

Stuttgart (ots) - Die beiden Ökoparteien der Schweiz, die Grünenund die Grünliberalen (GLP), legen bei den Parlamentswahlen erheblichzu. Zusammen können sie nach Hochrechnungen rund 20 Prozent auf sichvereinigen. Damit verändern sie die politische Farbenlehre derAlpenrepublik grundsätzlich. Während die Schweizer Grünen mit dendeutschen Grünen vergleichbar sind - also ökologisch und links -,überwiegt bei der GLP oft das Liberale. Wie sich die Wahl tatsächlichauswirkt, hängt vom endgültigen Abschneiden der linken Grünen ab.Falls sie auf einen größeren Anteil als die ChristlichdemokratischeVolkspartei (CVP) kommen, werden sie Anspruch auf einen Sitz in derRegierung erheben, dem siebenköpfigen Bundesrat. Dort sitzen die viergrößten Parteien der Eidgenossenschaft. Ergattern die Grünen auchnoch ein Ministeramt mit großen Umweltbefugnissen, können sie denKlimaschutz noch stärker auf die Agenda setzen. Doch auch dann bleibtdas Schweizer System der direkten Demokratie ein Hindernis: In derEidgenossenschaft entscheiden oft die Bürgerinnen und Bürger über diegroßen politischen Fragen. Wer eine dauerhaft grüne Schweiz will,muss die Stimmberechtigten dauerhaft überzeugen.