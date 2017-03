Stuttgarter Zeitung: Panik ist kein guter Ratgeber Wertsachen gehören in ein Bankschließfach, Bargeld nicht. Das verliert nur an Wert.

Stuttgart (ots) - Immer mehr Menschen mieten ein Bankschließfach,wenn sie wichtige und wertvolle Dinge sicher aufbewahren wollen.Verträge, Urkunden oder Schmuck bei der Bank zu deponieren kannsinnvoller sein, als es zu Hause zum Schutz vor Einbrechern zwischender Wäsche zu verstecken. Und nicht jeder will oder kann sich fürviel Geld einen Tresor in den eigenen vier Wänden installierenlassen. Die Entscheidung für ein Schließfach hängt mit dem Wert oderder Bedeutung der Gegenstände zusammen, aber auch mit demindividuellen Sicherheitsbedürfnis. Wer misstrauisch gegenüber seinenMitmenschen ist, entscheidet sich wohl eher für einen sicheren Platzin der Bank als ein Zeitgenosse, der sorgloser in die Welt blickt.Nicht nachvollziehbar ist, wenn Bargeld im Schließfach gebunkertwird, weil Kunden befürchten, Finanzinstitute könnten demnächst vonNormalsparern Strafzinsen verlangen. Dafür gibt es keinenAnhaltspunkt. Vereinzelt geben Institute die Strafzinsen, die dieEuropäische Zentralbank ihnen abverlangt, wenn sie Geld bei derNotenbank parken, an Firmen- und sehr vermögende Privatkunden weiter.Menschen mit einem durchschnittlichen Vermögen können nur verlieren:Die Inflation nagt am Wert des Geldes, und ein Schließfach kostetauch etwas. Vorsicht ist eine Tugend, Panik ein schlechter Ratgeber.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell