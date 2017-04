Stuttgarter Zeitung: Ob mit oder ohne Fahrverbote - die Herausforderungen bei der Mobilität sind enorm.

Stuttgart (ots) - Dieselfahrverbote gehören verboten - das ist einmarkiger, allemal wahlkampftauglicher Satz. Wenn sich dernordrhein-westfälische Verkehrsminister mit Blick aufBaden-Württemberg so äußert, mag das auch mit der nahendenLandtagswahl zu tun haben. Anders als die grün-schwarze Regierung inStuttgart will die rot-grüne Koalition in Düsseldorf möglichst ohnedie unpopulären Verbote auskommen. Ob das gelingt, entscheidet sicham Ende vor Gericht. Winfried Kretschmann und sein Kabinett wollensich nicht erst von Richtern zum Handeln verdonnern lassen, dieRegierung von Hannelore Kraft hingegen möchte die Rechtslage fürFahrverbote höchstrichterlich klären lassen - und gewinnt damitzumindest Zeit.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell