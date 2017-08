Stuttgarter Zeitung: Linkspartei-Chef Riexinger: Friedenspolitik nur in Partnerschaft mit Russland

Stuttgart (ots) - Der Co-Vorsitzende der Linkspartei, BerndRiexinger, wirbt für eine Hinwendung der deutschen Außenpolitik nachRussland. "Wir müssen eine Politik der guten Nachbarschaft machen,nicht der Konfrontation und des Säbelrasselns", mahnte er imInterview von "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten"(Mittwochausgabe). Es gehe nicht darum, den russischen PräsidentenWladimir Putin in Schutz zu nehmen. "Sondern es geht darum, dass wirFriedenspolitik in Europa nur in Partnerschaft mit Russland machenkönnen." Dies habe auch die SPD unter Willy Brandt mal offensivvertreten.Die Linke halte die Annexion der Krim für völkerrechtswidrig. Dazugebe es einen Vorstandsbeschluss der Partei. "Aber die Sanktionenhaben nichts bewegt", kritisierte der Vorsitzende. Es sei eineIllusion, dass man eine Großmacht wie Russland durch Sanktionenpolitisch zu einem anderen Kurs zwingen könne. "Und jetzt sehen wir,wo sie am stärksten vertreten werden: in den USA", ergänzteRiexinger. "Sie wollen die Erdöl- und Gasgeschäfte mit Russlandtorpedieren, um ihre eigene Fracking- und Erdölindustrie aufzuwertenund Geschäfte zu machen." Die Bundesregierung solle nicht einePolitik machen, "die sich den USA andient, sondern die Interessen derBevölkerung hier vertreten".Die Nato nannte Riexinger ein "Relikt des Kalten Kriegs".Inzwischen fungiere sie "hauptsächlich als Interventionsarmee mitverheerenden Folgen für die jeweiligen Regionen". Mit Blick aufAfghanistan, Libyen und Syrien ergänzte er: "Die Realität bestätigtdie Politik der Linken." Seine Partei sage aber nicht: raus aus derNato. "Wir wollen ein System der Sicherheitspartnerschaft aufbauenunter Einbeziehung von Russland", sagte der Stuttgarter. "Wir wollenSPD und Grüne auf einen vernünftigen friedenspolitischen Kurszurückbringen, wofür sie uns auch dankbar sein können."Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell