Stuttgarter Zeitung: Kommentar zur Regierungsbefragung von Angela Merkel

Stuttgart (ots) - Es ist eine unspektakuläre Premiere gewesen. Wieselbstverständlich stand Angela Merkel am Mittwoch denBundestagsabgeordneten Rede und Antwort. Auch wenn sich derNeuigkeitswert der Antworten in engen Grenzen hielt, dürften die 60Minuten für die Zuschauer durchaus von Interesse gewesen sein.Schließlich brachten die Volksvertreter jede Menge Themen zurSprache, die vielen Bürgern unter den Nägeln brennen: Trump, dieMietenexplosion, die Dieselnachrüstung, das mögliche Plastikverbotund natürlich die Flüchtlingspolitik. Es ist wichtig für die garnicht mehr so selbstverständliche Akzeptanz des demokratischenSystems, dass diese und andere Themen wieder publikumswirksamer imBundestag diskutiert werden. Zwingend ist, dass Kanzler oderKanzlerin in Zukunft nicht so leicht mit ausweichenden Antwortendavonkommen, wie das bei der Erstauflage der Fall war - ein Nachhakender Abgeordneten muss möglich sein. Bei der nun anstehenden Reformseiner Geschäftsordnung sollte der Bundestag diesbezüglichSelbstbewusstsein zeigen, er verkörpert schließlich die erste Machtim Staate.