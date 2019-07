Stuttgarter Zeitung: Kommentar zur Militärmission am Golf mit den USA

Stuttgart (ots) - Donald Trump will keine Beruhigung am Golf,sondern das Regime in Teheran in die Knie zwingen durch maximalenwirtschaftlichen und militärischen Druck. Dieser brandgefährlichenStrategie darf sich Deutschland nicht anschließen. Einem klaren Jazu einer EU-Mission muss deshalb ein ebenso klares Nein zurBeteiligung an der US-Operation folgen.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell