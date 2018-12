Stuttgarter Zeitung: Kommentar zur Grundgesetzänderung bei der Bildungsfinanzierung

Stuttgart (ots) - Es ist kein kleiner Eingriff in dieAufgabenverteilung, den der Bund da vornehmen wollte. Tatsächlichwird mit der Einführung von Finanzspritzen für gesamtstaatlichbedeutsame Investitionen in die kommunale Bildungsinfrastruktur einziemlich großes Tor geöffnet, um dem Bund Einfluss auf dieBildungspolitik zu ermöglichen. Das reicht in der Substanz schon nahan die Rücknahme der Verfassungsreform von 2006 heran - allerdingsohne dass die Befürworter auf Bundesebene sich auch dazu bekennenwürden. Einerseits wird der Eindruck erweckt, es gehe nur um eineKorrektur im Detail, und andererseits die Erwartung genährt, sowürden endlich Chancengleichheit und durchgreifende Fortschritte beider Schulqualität möglich. Beides ist falsch. Trotz einemmilliardenschweren Köder namens Digitalpakt für die Schulen haben dieLänder diesen Vorschlag zu Recht einhellig und grundsätzlichabgelehnt. Ihnen Blockade vorzuwerfen ist ungerecht. Wenn dieVerfassung geändert wird, dann müssen im Ergebnis Strukturen stehen,die tragfähig und belastbar sind. Das ist bis jetzt nicht der Fall.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell