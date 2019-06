Stuttgarter Zeitung: Kommentar zur Großen Koalition

Stuttgart (ots) - Soll die SPD jetzt aus der Regierung aussteigen?Ja, sie soll es. Das wäre ein gewaltiges Risiko, ein Schritt insOffene, Ungewisse - dahin aber, wo vielleicht doch noch für einePartei eine Zukunft wartet, die sich sonst beim langen Sterbenzusehen kann. Für den Ausstieg spricht mehr als die quälendeLustlosigkeit der beiden Regierungspartner. Viel grundlegender ist,dass sich die Konzepte der beiden alten Volksparteien überlebthaben, wenigstens an Grenzen stoßen. Beide funktionierten - die Unionseit der Gründung der Bundesrepublik, die SPD seit ihrem GodesbergerProgramm - als gigantische Konsensmaschinen. Allen wohl und niemandweh - das funktionierte, weil das stetige Wachstum des erfolgreichenIndustrielands genug Verteilungsmasse zur Verfügung stellte und dieKosten des Wachstums nicht in den Blick rückten. Das Regieren imKonsens, das Befriedigen möglichst vieler Interessen, dasAuf-den-kleinsten-gemeinsamen-Nenner-Bringen, dieses Prinzip desrheinischen Kapitalismus funktioniert in der globalisierten Weltjedoch nicht mehr.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell