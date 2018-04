Stuttgarter Zeitung: Kommentar zur Frühjahrstagung von IWF und Weltbank

Stuttgart (ots) - Wenn die Finanzminister und Notenbankpräsidentenaus Industrie- und Schwellenländern zur Frühjahrstagung von IWF undWeltbank in Washington zusammenkommen, herrscht vordergründig eitelSonnenschein. Die Weltwirtschaft wächst so stark wie seit acht Jahrennicht mehr. Dennoch dürfte in vertraulichen Runden in Washington vorallem mit sorgenvoller Miene gesprochen werden. Denn die Risikennehmen zu. Angesichts der vielen Konflikte steigt das Unbehagen.Allein der drohende Handelskrieg zwischen den USA und Europa könntesich als Gefahr für den globalen Aufschwung erweisen. Vieles deutetdarauf hin, dass den Risiken zu wenig Beachtung geschenkt wird. Dazugehört die Zinswende, die in Europa überfällig ist. Über kurz oderlang müssen auch im Euroraum die Zinsen steigen. Das wird Folgen fürdie Staatshaushalte haben. Viele Staaten nutzen die guten Zeiten abernicht dazu, sich auf Abschwungphasen vorzubereiten. Das istleichtfertig, weil sich selbst bei geringem Gegenwind diefinanzpolitische Ausgangslage rasch verschlechtern kann. Missständewerden gegenwärtig noch von der guten Konjunktur überdeckt. DieProbleme bleiben die alten.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell