Stuttgarter Zeitung: Kommentar zur Freilassung von Puigdemont

Stuttgart (ots) - Das Oberlandesgericht in Schleswig hat umsichtigund fair entschieden: Carles Puigdemont darf ausgeliefert werden,kommt aber vorerst auf freien Fuß. Vor allem aber: Der katalanischeSeparatistenführer darf nicht an die Spanier überstellt werden, wenndiese ihn wegen Rebellion anklagen wollen. Insofern wurden dieMahnungen vieler Rechtsexperten erhört. Dies könnte Puigdemont bis zu25 Jahre Haft ersparen - und das ist richtig so, denn Separatismusverstößt zwar gegen spanische Gesetze und europäische Werte, mussaber politisch bekämpft werden, nicht mit überzogenen Strafmaßnahmen.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell