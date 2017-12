Stuttgarter Zeitung: Kommentar zur FDP: Lächerlicher Schwenk / FDP-Chef Christian Lindner will nun doch wieder regieren, ganz gleich in welcher Konstellation.

Stuttgart (ots) - FDP-Chef Christian Lindner hat in letzter Zeitviel erreicht. Er hat eine Partei, die 2013 achtkantig aus demBundestag geflogen ist, mit neuem Profil, neuem Selbstbewusstsein undneuem Kampfgeist ausgestattet und die Rückkehr ins Parlamentgeschafft. Das ist aller Ehren wert. Nicht jeder hätte ihm daszugetraut. Nun aber zeigt sich, dass der Überlebenskampf ganz anderepolitische Tugenden erfordert als der parlamentarische Alltag. Nachdem Wahlerfolg agiert Lindner erstaunlich orientierungslos. Erstlässt er die Jamaika-Gespräche platzen, ohne der Öffentlichkeit -aller schauspielerisch durchaus beeindruckenden Inszenierungen zumTrotz - einen plausiblen Grund dafür liefern zu können. Nachdem erdann wochenlang bemüht war, die Angst vor der Übernahme vonRegierungsverantwortung als Anwandlung liberaler Prinzipientreue zuverkaufen, kommt nun eine weitere spektakuläre Lindner-Volte.Plötzlich kann er sich das Regieren doch wieder vorstellen. Ganzgleich in welcher Konstellation: Jamaika, Union, SPD - die FDP istwieder für alles offen. Aber Neuwahlen müsse es vorher geben - soviel zur Prinzipientreue. Tatsächlich reagiert der Parteichef nur aufdie massive Kritik vor allem aus der Stammwählerschaft. ChristianLindner will die FDP regierungsfähig halten, aber dieser Schwenkwirkt nur lächerlich.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell