Stuttgarter Zeitung: Kommentar zum neuen EU-Datenschutz

Stuttgart (ots) - Für die Verbraucher ist der neue EU-Datenschutz,der am 25. Mai in Kraft tritt, ein Geschenk. Unter anderem garantierter ihnen, dass Datensammler wie Facebook, Google & Co. diePrivatsphäre der Nutzer bei den Voreinstellungen möglichst gutschützen müssen. Das wird viele vor mancher Peinlichkeit bewahren,weil sie sich mit Einstellungen wie diesen bisher kaum beschäftigthaben. Nur wenn die Politik Standards vorgibt, werden dieDatensammler sie auch einhalten. Auf Selbstregulierung darf man hiernicht hoffen, insbesondere wenn sich Firmen wie Facebook oder Googlefast ausschließlich durch Werbeeinnahmen finanzieren. Schon jetztdeutete Facebook-Chef Mark Zuckerberg an, die vergleichsweise hohenEU-Datenstandards nicht weltweit umzusetzen. Facebook wird sich nurändern, wenn es muss. Die Verbraucher sollten es freiwillig tun - imeigenen Interesse.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell