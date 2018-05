Stuttgarter Zeitung: Kommentar zum Tempolimit 80 in Frankreich: Respekt!

Stuttgart (ots) - Respekt vor der französischen Regierung. TrotzProtesten wird sie auf Landstraßen Tempo 80 alsHöchstgeschwindigkeit einführen. Denn ähnlich wie in Deutschland hates in Frankreich allzu oft tragische Folgen, wenn es auf denLandstraßen kracht. Nirgendwo anders gibt es mehr Verkehrstote -Grund genug also, zu handeln. Auch der deutsche VerkehrsministerAndreas Scheuer (CSU) sollte sich daran ein Beispiel nehmen. ZumalExperten hierzulande seit Jahren fordern, die zulässigeHöchstgeschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde zu reduzieren.Viele Landstraßen sind kurvig, unübersichtlich, maximal sechs Meterbreit und haben schlechte Randstreifen. Überholmanöver sind deshalboft riskant. Hier wäre Tempo 80 ein Lebensretter.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell