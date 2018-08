Stuttgarter Zeitung: Kommentar zum Flüchtlingsabkommen mit Spanien

Stuttgart (ots) - Das erste Abkommen in der Flüchtlingspolitik mitSpanien ist ein erster Schritt. Denn selbst wenn es Seehofer gelingensollte, auch die Griechen und die weitaus skeptischeren Italiener zuüberzeugen, geht es bei den Abkommen doch allein um Ankömmlinge ander bayerisch-österreichischen Grenze - und auch nur um jene, dieanderswo in Europa bereits einen Asylantrag gestellt haben.Zahlenmäßig relevanter ist die Gruppe der nur registriertenFlüchtlinge und derer, die an anderen deutschen Grenzen ankommen.Deshalb hat der jüngste EU-Gipfel - viel weitgehender, aber wenigereffekthascherisch als Seehofer - beschlossen, alle Rücküberstellungeninnerhalb Europas zu beschleunigen.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell