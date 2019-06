Stuttgarter Zeitung: Kommentar zum Abgas-Skandal und den neuen Daimler-Chef Källenius

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Stuttgart (ots) - Der neue Daimler-Chef Ola Källenius istangetreten, um den Stuttgarter Konzern auf längere Sicht klimaneutralzu machen, doch ein schwerer Rucksack mit Altlasten bremst ihn beidiesem Aufbruch in die saubere Zukunft. Als der VW-Abgasskandal 2015aufgedeckt wurde, versicherte Dieter Zetsche, dass bei Daimler nichtmanipuliert werde. Doch nun wird der Autobauer immer stärker mitdunklen Machenschaften in Verbindung gebracht. DasKraftfahrt-Bundesamt wirft dem Unternehmen erneut vor, verboteneAbschalteinrichtungen in die Dieselmotoren eingebaut zu haben, undverpflichtet Daimler zu einem Rückruf. Der Rückruf könnte baldnoch deutlich ausgeweitet werden und die wichtigsten Modelle vonMercedes-Benz erfassen.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell