Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu de Maizières Sicherheitskonzept

Stuttgart (ots) - Föderalismus ist oft ein Hemmschuh. Dennochhalten die großen Parteien eigennützig an der Kleinstaaterei mitabweichenden Gesetzen, Handhabungen und Ausstattungen fest. ZentraleLänderkompetenzen auf den Bund zu übertragen ist unmöglich. So endetauch der Wunsch von Innenminister de Maizière nach Beseitigung derLandesämter für Verfassungsschutz vor der Betonwand. Er mag wieandere nur angedeutete Vorschläge von de Maizière nicht zu Endegedacht sein. Gerade bei der Sicherheit zeigt sich aber der Sinn vonZentralisierung. Wer so tut, als wolle der Minister einPolizeioberkommando aufbauen, ihm einen Rückfall in düstere deutscheZeiten unterstellt und die föderale Struktur als Ganzes bedrohtsieht, der will sich mit dem Konzept nicht sachlich auseinandersetzen- was nötig wäre.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell