Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu US-Kongresswahlen

Stuttgart (ots) - Eine alte Börsenweisheit besagt: "PolitischeBörsen" haben kurze Beine, würden sich also nicht langfristig auf dieKursentwicklung am Aktienmarkt auswirken. Doch spätestens seit derWahl von US-Präsident Donald Trump 2016 kann man diese Weisheit zuden Akten legen. Um rund 40 Prozent hat der US-Leitindex Dow Jonesseitdem zugelegt, die US-Wirtschaft boomt. Nun stehen Zwischenwahlenin den USA an. Am schlechtesten für alle Börsen wäre es wohl, wenndie Demokraten nur in einer Kammer die Mehrheit gewännen. Einerseitskönnte Trump dann weiter schalten und walten, müsste sich aber aufGegenwind einstellen. Auch da ist seine Reaktion fraglich. Fürprivate Kleinanleger ist das eine komplizierte Situation. Nur Profiswerden Wege finden, wie sie die unsicheren Zeiten am bestenüberstehen können.