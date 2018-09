Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu Türkei/Besuch Außenminister Maas

Stuttgart (ots) - Bundesaußenminister Heiko Maas wird bei seinemersten Besuch in der Türkei an diesem Mittwoch auf eine Führungtreffen, die zwar über Reformen und eine Wiederannäherung an Europaspricht, einen politischen Kurswechsel aber ablehnt.TürkischeRegierungsgegner setzen nur wenig Hoffnung in den Besuch desdeutschen Ministers. Die Visite kann wahrscheinlich nicht viel mehrals ein Zeichen dafür setzen, dass Europa - schon aus Eigeninteresse- die Türkei in schwierigen Zeiten nicht alleine lässt.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell