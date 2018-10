Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu Tarifreform im Nahverkehr/Günstigere Tickets, einfachere Tarife: Das Stuttgarter Modell klappt auch anderswo.

Stuttgart (ots) - Die Lust, von Stuttgart zu lernen, ist inBaden-Württemberg nicht gerade ein verbreiteter Sport. BeimNahverkehr galt diese Zurückhaltung bisher zu Recht. Nirgendwo imLand war die Fahrt mit Bus und Bahn teurer als in der derLandeshauptstadt. Doch mit der großen Tarifreform, die im April inKraft tritt, wird alles anders. Dann zeigt der viel gescholteneVerkehrsverbund Stuttgart (VVS), dass eine Preisanpassung nichtunbedingt eine Preiserhöhung sein muss. Jetzt soll die Reform zumStuttgarter Exportprodukt werden. Doch das millionenschwerunterfütterte Angebot des Verkehrsministeriums an die Verbünde imLand trifft auf ein erstaunlich schwaches Interesse. Offenbar habenes sich die Verantwortlichen in den Verbünden allzu gemütlich inihren herkömmlichen Geschäftsmodellen eingerichtet. Das ist schade,weil das Programm aus dem Verkehrsministerium zwar an das Vorbildder VVS-Reform anknüpft, aber keineswegs so eng gefasst ist, dass esnicht auf andere örtliche Begebenheiten anzupassen wäre.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell