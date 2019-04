Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu Straßenprotesten

Stuttgart (ots) - Die Liste vergeblicher Demonstrationen istlänger als die Erfolgsgeschichte außerparlamentarischer Politik. Siereicht von den Protesten gegen die Wiederbewaffnung in den 1950erJahren bis zu den Massenaufmärschen gegen ein transatlantischesFreihandelsabkommen, das nicht am Widerstand gescheitert ist, sondernan den nationalistischen Prioritäten des US-Präsidenten Donald Trump.Der etablierte Politikbetrieb bedarf zwar gelegentlich externerAnstöße, um in Schwung zu kommen. Doch wir leben nicht in einerDemo-Demokratie. Das wäre institutionalisierter Populismus. Auf derStraße zählen die richtige Gesinnung und effektvolle Aktionen. DochGesinnungsethik allein, die Kosten, Konsequenzen undKollateralschäden von Beschlüssen ignoriert, schafft noch keineverantwortliche Politik.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell