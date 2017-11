Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu Simbabwe

Stuttgart (ots) - Der Putsch des "Krokodils" Emmerson Mnangagwagegen den unsäglichen Präsidenten Robert Mugabe und dessen Frau Gracekönnte weiteres Unheil abwenden. Trotzdem ist eine derartige Lösungdes Problems mit größten Gefahren verbunden. Denn jetzt haben dieMilitärs die Macht an sich gerissen - und keiner kann sie dazuzwingen, ihrer widerrechtlich errungenen Herrschaft wieder ein Endezu setzen. Allein an den "humanitären" Usurpatoren liegt es nun, dieGeschicke des Landes in die Hände wirklicher Volksvertreter zu legen:Simbabwe braucht Wahlen - und zwar so schnell wie möglich.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell