Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu Saudi-Arabien

Stuttgart (ots) - Mit dem spektakulären Gegenangriff am Wochenendebekommt die Vormacht der Arabischen Halbinsel nun erstmals selbsteine empfindliche Rechnung präsentiert für den von ihr gegen dieHuthis angezettelten Krieg. Gleichzeitig stößt US-Präsident DonaldTrump an die Grenzen seiner aggressiven Iranpolitik, derSaudi-Arabien bisher blindlings folgte und nun teuer dafür bezahlt.Denn die Islamische Republik lässt sich nicht einfach an die Wandquetschen und per Twitter aus dem Oval Office einschüchtern.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell