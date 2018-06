Stuttgart (ots) - Was also hat der linke Parteitag gebracht?Sicher die öffentlich vorgeführte Erkenntnis, wie tief die Gräben inder Partei sind. Allerdings auch die Einsicht, dass die Partei mitLeidenschaft und Hingabe darüber streitet, wie das Leid vonFlüchtlingen in Deutschland und ihren Herkunftsregionen gemildertwerden kann. Das gereicht ihr durchaus zur Ehre. Vielleicht scheintauch allmählich die Einsicht zu reifen, wie selbstzerstörerisch derpersönliche Zwist des Spitzenpersonals ist.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell