Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu Merkels Vorstoß bezüglich der Fahrverbote

Stuttgart (ots) - Manchmal hilft ein Blick auf den Kalender, umeinen überraschenden politischen Schachzug auf dem Berliner Parkettbesser zu verstehen. Am Sonntag wird in Hessen gewählt. Das ist nichtirgendeine Landtagswahl. Es geht um viel. Da hilft man denParteifreunden vor Ort doch gerne. Nur wie? Indem man Themenregistriert, die in diesem Wahlkampf wichtig sind. Seitdem nun auchFrankfurt Fahrverbote drohen, hat der Wahlkampf zusätzlicheEmotionalität gewonnen. Da kann man schon auf die Idee verfallen, denAutofahrern das Signal zu senden, dass es schon nicht so schlimmkommen wird. Es geht um dieses kurzfristige Signal. Denn zu Rechtweist das Umweltministerium darauf hin, dass die Entscheidungshoheitüber die Fahrverbote bei den Kommunen selbst liegt. Sollten dieWähler das wirklich nicht durchschauen?