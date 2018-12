Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu Jens Spahns Vorwurf gegen gesetzliche Krankenkassen

Stuttgart (ots) - So regelmäßig wie das Amen in der Kirche kommtdie Klage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, die gesetzlichenKrankenkassen horteten Beitragsgelder und sollten mit ihrenÜberschüssen die Beitragszahler entlasten. Übersehen wird, dass diederzeitige Geldschwemme der Kassen konjunkturell bedingt ist undkeiner weiß, wie es weitergeht. Jetzt auf breiter Front dieZusatzbeiträge zu senken, um sie später wieder drastisch zu erhöhenwäre unsinniger Aktionismus. Unglaubwürdig wirkt das aber vor allem,weil Spahn selbst munter an der Ausgabenschraube dreht. Bei derReform der Terminvergaben in Praxen hat er den Ärzten höhere Honorarezugesagt. Am Mittwoch kündigte er an, man müsse die Preisbremse beiden Leistungen für Heilberufe aufheben. Beiträge senken undMehrausgaben beschließen passt nicht zusammen.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell