Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu Italiens Schuldenhaushalt

Stuttgart (ots) - Italien provoziert die Europäische Union. DieRegierung tut noch nicht einmal so, als versuche sie, die gemeinsamenRegeln einzuhalten. Im Gegenteil: Sie will mit der demonstrativenWeigerung, sich an die Brüsseler Vorgaben zu halten, Kapital bei denProtestwählern in Italien schlagen. Es ist aber damit zu rechnen,dass die Regierung in Rom stur bleiben wird. Solange die Finanzmärktemitspielen und die Renditeaufschläge für italienische Staatsanleihennicht in die Höhe schießen, dürfte Rom auf Krawallkurs bleiben. Davondarf sich die Kommission jedoch nicht beirren lassen. Wenn dieKoalition in Rom binnen drei Wochen nicht liefert, muss die EU dennächsten Schritt machen und ein Verfahren wegen des Bruchs desStabilitätspaktes einleiten. Das ist Brüssel dem Euro schuldig.