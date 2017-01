Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu: Grüne und Abschiebungen nach Afghanistan

Stuttgart (ots) - Aus den grün regierten Ländern wird keingrundsätzlicher Widerstand mehr gegen Abschiebungen nach Afghanistankommen. Das ist eine begrüßenswerte Einsicht in das Notwendige.Mitebenso guten Gründen dringen die Grünen aber weiterhin darauf, dassdie Bundesregierung sauber prüfen und begründen muss, dass dieSicherheitslage in Afghanistan die Rückführungen erlaubt. DerStimmungswandel in Deutschland darf nicht zur Unmenschlichkeitführen.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell