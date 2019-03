Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu Elektromobilität/Arbeitsplätze

Finanztrends Video zu



Stuttgart (ots) - In den vergangenen Jahrzehnten ist immer wiedervor einer zu großen Abhängigkeit der Stuttgarter Region von derAutomobilindustrie gewarnt worden. Doch bisher hat es die Autobranchestets geschafft, jedweden Wandel gut zu bewältigen.Sollten dieAutoren einer neuen Studie recht behalten, so könnte es in dieserSchlüsselbranche 2030 insgesamt sogar mehr Arbeitsplätze geben alsheute. Für die Motorspezialisten, die bisher mit Spitzentechnik rundum den Verbrenner gutes Geld verdienten, ist dies indes ein schwacherTrost. Sie müssen sich im Eiltempo neu erfinden, sonst drohen massiveJobverluste.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell