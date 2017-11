Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu EU-Kommission/Klage/Schadstoffbelastung

Stuttgart (ots) - Die EU-Kommission beweist, dass ihr der Schutzder Bürger vor giftigen Autoabgasen am Herzen liegt. Es reicht derKommission nicht, ein milliardenschweres Programm aufzulegen. DieNachricht, dass die Klage kommt, trifft Deutschland zum richtigenZeitpunkt. Die Parteien, die in Berlin über die Jamaikakoalitionberaten, wissen nun, dass sie liefern müssen. Die künftigeBundesregierung hätte die Fäden in der Hand, um etwa eine BlauePlakette für saubere Dieselfahrzeuge einzuführen. Ihre Einführungwürde den betroffenen Kommunen und Bürgern einen Ausweg bieten.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell