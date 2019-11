Stuttgarter Zeitung: Kommentar Daimler

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Stuttgart (ots) - Die erste Regierungserklärung von Ola Källenius hätte einersorgsam ausgefeilten Inszenierung folgen sollen. Wäre sie nach Plan verlaufen,hätte die Öffentlichkeit am kommenden Donnerstag in London die lang angekündigteStrategieansage des amtierenden Daimler-Chefs zu hören bekommen. Stattdessenstößt sechs Tage vorher der Gesamtbetriebsrat ein öffentliches SOS-Signal aus.Die Ouvertüre ist damit gründlich verpatzt. Den Investoren und Analysten mitihrem Blick auf Aktienkurs und Dividende wird es möglicherweise gefallen, dassdie Daimler-Geschäftsführung in internen Gesprächen die Marterinstrumente schonauf den Tisch gelegt hat. Nach innen sind die mit dem Betriebsrat diskutiertenMaßnahmen eine Kampfansage: Kleine Kursänderungen werden nicht reichen, esbraucht den großen Umbruch. Für die Belegschaft ist es eine bittereEnttäuschung, dass sie die Diesel-strafen nun direkt aus dem eigenen Geldbeutelbegleichen soll. Nach der verstolperten Ouvertüre steht Ola Källenius nun nochmehr unter Druck.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell