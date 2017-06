Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu Bundeswehr/Incirlik

Stuttgart (ots) - Machthaber Erdogan will keine Kompromisse, erwill weiterhin provozieren. Es ist eine Strategie der Eskalation.Erdogan wird sie weiterverfolgen, solange er sich eineninnenpolitischen Nutzen davon verspricht. Folglich braucht derpolitische Raufbold eine Antwort in der ihm eigenen Sprache: dieVerlegung der deutschen Soldaten vermutlich nach Jordanien. Diese istwomöglich nicht einmal der ultimative Schritt. Denn der Abzug tut demRegime in Ankara nicht wirklich weh. Als Nächstes könnte es um dasAus für die EU-Beitrittsverhandlungen gehen. Der Flüchtlingsdeal darfnicht dazu führen, dass die Europäer sich erpressbar machen.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell