Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu Agrarpolitik/Klimaschutz

Stuttgart (ots) - Die Demonstrationen der Bauern zeigen, dass dasAgrarsystem in einer Sackgasse steckt. Es ist höchste Zeit, dassBauern, Bürger und Politik überlegen, wie eine nachhaltigeLandwirtschaft aussehen kann, was sie kostet und wer den Ausweg ausder momentanen Sackgasse bezahlt. Denn fraglos arbeitet dieLandwirtschaft im Arten-, Boden- und Gewässerschutz nicht nachhaltigund klimafreundlich genug. Die Agrarlobby erweist den Landwirteneinen Bärendienst. Bis jetzt verbindet die Gruppe "Land schafftVerbindung" allein der Zorn ihrer Mitglieder. Aber wenn sie etwasbewegen will, muss sie aus ihrer Wagenburg ausbrechen, den Dialogsuchen und darlegen, wie sie sich ein besseres Agrarsystem vorstellt.Denn so wie es heute ist, kann es keinesfalls bleiben.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell